Video: ¡Qué lanzamientos! JLo y Shakira demuestran su fuerza con el balón del Super Bowl 2020

Jennifer López y Shakira demostraron este 30 de enero que tienen habilidades para el futbol americano profesional al lanzar balones conmemorativos al Super Bowl 2020 durante una conferencia de prensa.

Las dos latinas hicieron su mejor lanzamiento ante las cámaras y fueron ovacionadas por los medios de comunicación.

Ambas protagonizarán el medio tiempo del juego más mediático del año y que se espera que lo vean cien millones de personas.

LACES OUT! 🏈 @JLo & @shakira

are presented w/ the first official #SuperBowlLIV game balls and toss them to the crowd at Thursday's halftime show press conference.@LisaPetrillo has more tonight starting at 5.

Story: https://t.co/5H7DdxDTgI

Pix: https://t.co/6gDJak9dmG pic.twitter.com/YTwaP8i4Rl

— CBS4 Miami (@CBSMiami) January 30, 2020