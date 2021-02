Super Bowl 2021:The Weeknd ofrece espectacular medio tiempo que costó US$7millones

The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, (Estados Unidos) Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Para este año, el único artista que estaba confirmado era The Weeknd en el esperado medio tiempo de la edición número LV del Super Bowl, donde los Chiefs de Kansas City se enfrentan a los Buccaneers de Tampa Bay.

La fiesta de esta final se vivió en el Raymond James Stadium, de Florida, Estados Unidos.

El escenario esta vez estuvo en una de las cabeceras y fue un espectáculo distinto.

Abel Makkonen Tesfaye, que llegó vestido de negro con una chaqueta roja, hizo una impresionante entrada.

El coro estuvo detrás del escenario. Allí también estuvieron violinistas que acompañaron al cantante en su impresionante espectáculo.

The Weeknd inició cantando The Hills y siguió con Starboy, I can´t feel my face, I feel it coming, Save your tears, Earned It y finalizó con Blinding lights.

El show terminó con el cantante en el campo de juego rodeado de una numerosa coreografía con una enérgica presentación, la cual utilizó una creativa mascarilla y mantuvo un relativo distanciamiento.

La inversión fue de 7 millones de dólares comentaron los presentadores de ESPN.

Los rumores de que la cantante española Rosalía, así como Daft Punk, Ariana Grande e incluso Maluma resultaron ser falsos. Solo estuvo The Weeknd que dominó el escenario.

Vea el video completo del medio tiempo del Super Bowl y disfrute del show de The Weeknd.