Super Bowl 2023: Adele, Billie Eilish y otros artistas están celebrando esta fiesta deportiva

En casa o en el estadio se han viralizado imágenes de los artistas presentes. Entre ellos Bradley Cooper y LeBron James y su esposa Savannah Brinson, a quienes se les enfocó durante la transmisión.

Bradley Cooper 🌟

LeBron James 🌟 The stars are coming out for #SuperBowl pic.twitter.com/RxM6aiK7KM — Sky Sports NFL (@SkySportsNFL) February 12, 2023

Otra de las artistas que se ha hecho presente es Adele, quien recientemente ha recibido un Grammy como Mejor interpretación solista por Easy on me. Así que estará durante la esperada interpretación de Rihanna.

Adele presente en el Super Bowl. pic.twitter.com/FthadnQgJo — Indie 505 (@Indie5051) February 12, 2023

Cara Delevingne llega al Super Bowl 2023 y en su camiseta lleva un mensaje a su amiga Rihanna. “El concierto de Rihanna está siendo interrumpido por un juego de fútbol…extraño, pero qué vamos a hacer”, dice.

Cara Delevingne llega al Super Bowl 2023. pic.twitter.com/GEnRmCKFyz — Indie 505 (@Indie5051) February 13, 2023

Las cámaras además han enfocado a Billie Eilish, la cantante y compositora estadounidense.

La intérprete de There you go, Pink está disfrutando el evento.

Por su parte, Will Smith ha colocado en su Instagram un avance de su equipo favorito con una escena del pasado interpretando Al Príncipe del Rap y en la que escribe una carta de amor a su equipo. ¡Buena suerte Will!

Paul McCartney es otro de los que está robando cámara. Incluso hay rumores de su participación en el medio tiempo con Four Five Seconds.

Cher como una diva está participando en esta edición.