Super Bowl 2023: ¿Qué dijo Donald Trump de Rihanna y por qué ha creado polémica?

Rihanna también aseguró que era importante para ella mostrar en uno de los escenarios más importantes del mundo que una mujer negra de un país como Barbados podía llegar tan lejos. “Represento a inmigrantes de mi país, a mujeres negras de todo el mundo, es importante que la gente vea que hay posibilidades y es un honor para mí ser parte del show este año”, comentó.

En 2018 Rihanna rechazó el ofrecimiento de formar parte del espectáculo que hoy encabeza en apoyo a la comunidad afroamericana en solidaridad al jugador Colin Kaepernick de los 49ers de San Francisco. El jugador fue vetado de su equipo en 2016 tras hacer una protesta por la injusticia racial y la brutalidad policial y en respuesta, varios artistas se negaron a ser parte del medio tiempo en los años posteriores.

Esta vez Rihanna ha aceptado y, según explicó, está muy concentrada en los ensayos para este espectáculo, además de reconocer que es muy estricta con los detalles.

“Soy muy mandona y puede ser irritante para los que están a mi alrededor”, señaló la cantante, quien justificó esta forma de trabajar porque al final, si el espectáculo triunfa o fracasa, es su nombre el que lo encabeza.

Esta semana circuló la inconformidad de Donald Trump sobre la participación de Rihanna en la eición del Super Bowl. Ellos en años anteriores ya se había enfrentado.

Esto ha sucedido en la red social Truth Social, donde el congresista republicano Ronny Jackson, en la que hablaba que reprobaba la aparición de la artista el próximo domingo.

“Pintó con aerosol ‘F*ck Donald Trump’ en un automóvil en el Cadillac Ranch… Hizo carrera tirando basura degenerada mientras habla mal de Estados Unidos cada vez que puede. ¿Por qué la NFL muestra esta basura? Rihanna no debe ser la intérprete del medio tiempo”, dijo Jackson también en Twitter.

Rihanna spray painted “F*** Donald Trump” on a car at the Cadillac Ranch in Amarillo. She’s made a career of spewing degenerate filth while badmouthing America every chance she gets. Why is the NFL showcasing this crap? Rihanna SHOULD NOT be the halftime performer!!

Por su parte Donald Trump respondió al comentario: “Sin su estilista, ella no sería nada. Es mala en todo y no tiene talento”, dijo el expresidente.

Jackson mencionó esto cuando en 2020 Rihanna en Barbados en la que aparecía fruente a una instalación de arte pintada con aerosol. En las imágenes se veía un mensaje de insulto para el expresidente: “f*ck Trump”. La cantante aparecía en un vehículo frente a esa crítica.

Medios internacionales recuerdan que en 2018, Philip Rucker, un reportero del Washington Post, twitteó que la música de Rihanna estaba “a todo volumen” en un mitin de Trump en Tallahassee, Florida.

La cantante emprendió acciones legales, “No ocurrirá por mucho tiempo… Ni mi gente ni yo estamos vinculados con uno de esos mitines, así que gracias por el aviso, Philip”. Broadcast Music Inc., notificó a Trump que tenía estrictamente prohibido volver a utilizar alguna canción de su representada.

Not for much longer…me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ

— Rihanna (@rihanna) November 5, 2018