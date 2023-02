Super Bowl 2023: Qué se sabe del show de medio tiempo de Rihanna y otros detalles del evento de la NFL

Esto representa el regreso a la música de Rihanna porque desde hace más de seis años no ha lanzado ningún nuevo álbum de estudio. En los últimos años se ha dedicado a su línea de cosméticos Fenty Beauty y su línea de lencería Savage x Fenty. Además, en mayo nació su primer hijo con A$AP Rocky.

La estrella del pop Rihanna es quien dará el espectáculo esperado de medio tiempo del Super Bowl LVII y pronostica ser un show especial y que no hay que perdérselo. La edición de este año se llevará a cabo el domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Serán 13 minutos llenos del espectáculo y en la que Rihanna no ganará ni un centavo por este show que será visto por más 192 millones de espectadores.

Se ha compartido que entre los éxitos que se escucharán esta Diamonds, Dont´stop the Music y We Found Love.

La artista, nacida en Barbados y ganadora de nueve premios Grammy comentó que “el Super Bowl es uno de los mayores escenarios del mundo. A pesar del miedo que me da no haberme subido a un escenario en siete años, hay algo estimulante en el reto que supone”, declaró el jueves a medios de comunicación.

“Es importante para mí hacer esto, este año. Es importante por la representación. Es importante que mi hijo vea esto”, subrayó.

En 2019, Rihanna afirmó haber rechazado participar en este mismo espectáculo en solidaridad con Colin Kaepernick, el ex ‘quarterback’ de los San Francisco 49ers que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial arrodillándose durante el himno estadounidense previo a los partidos.

Ningún otro equipo volvió a contratar a Kaepernick desde su salida de los 49ers en 2017.

Elegancia y joyas para la gala

Para conmemorar la actuación de Rihanna Apple Music ha colaborado con Popular Jewelry, una firma que ha creado tres colgantes de oro con incrustaciones con diamantes.

La creadora de la firma, Chiok Va Sam, conocida como Eva compartió en Instagram un colgante con forma de R, otro con el logo representativo de RiRi y otro alusivo al balón de fútbol americano.

“Nos asociamos con@applemusicpara crear 3 colgantes de oro con incrustaciones de diamantes personalizados que brillan para @badgalriri #applemusichalftime. Compartimos experiencias mutuas ya que ambos tenemos raíces inmigrantes y vinimos a los Estados Unidos para lograr el sueño americano”, empezaba su publicación.

“Soy una gran admiradora de Rihanna porque es una empresaria independiente, como yo. Pero estas no son las únicas cosas que tenemos en común: de la misma manera que los diamantes se forman al estar sujetos a una presión inmensa, cada uno de nuestros éxitos surgió de la lucha feroz para convertirse en esa estrella brillante y prístina. He trabajado todos los días con diamantes desde finales de la década de 1980, evolucionando constantemente para implementarlos en nuestras creaciones de la manera más delicada y hermosa posible. Cuando Apple Music nos confió la misión de crear estas impresionantes obras de arte para conmemorar su actuación histórica en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, sabíamos que los fabricaríamos con lujo y calidad intransigentes, aptos para una reina como la propia Rihanna. Los diamantes no se usaron simplemente como decoración para estas piezas, sino que también representan nuestras cualidades comunes de determinación y naturaleza brillante sin disculpas. Es por esto que “Diamonds” de Rihanna es por siempre una de mis canciones favoritas; es atemporal como la gema titulada”, agrega la creadora.

Entre los clientes de esta joyería que ha hecho joyas a múltiples artistas están Kaley Cuoco, Jaden Smith, Rosalía y Paulina Rubio.

Para esta edición del Super Bowl, también se habla de Sheryl Lee Ralph, ganadora de un Emmy nterpretará Lift Every Voice and Sing durante el pre-show, mientras que el himno nacional estará a cargo de Chris Stapleton cantará el himno nacional.

Se ha confirmado que el artista de R&B Kenneth “Babyface” Edmonds interpretará America the Beautiful.