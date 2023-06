“Sus caderas no mienten”: la ingeniosa manera en la que Tom Cruise respondió a las preguntas sobre su supuesto interés en Shakira

Sin embargo, pese a la información de algunos medios internacionales, finalmente se reveló que ambos artistas son solo amigos y que Shakira “no siente atracción” por Cruise, según fuentes cercanas a la intérprete de Monotonía.

A casi dos meses de su encuentro con Shakira en Miami, Tom Cruise volvió a dar de qué hablar luego de su entrevista con la presentadora Jessi Valeri en el programa Despierta América.

Durante esta charla, el actor de 60 años promocionó su más reciente película, Misión Imposible 7, y habló sobre algunos detalles sobre su vida personal.

Tom Cruise, luego de dar más detalles sobre su última producción audiovisual, aprovechó la entrevista para elogiar a Shakira y asegurar que es una de las mejores personas que ha conocido.

“Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”, reveló Cruise.

Ante estas emotivas palabras, Jessi Valeri hizo un comentario insinuando sobre la relación amorosa que podría tener con la cantante colombiana.

Woow! 🔝✨ A este encuentro con #TomCruise lo llamamos misión cumplida. ¡Bravo a nuestra querida #Jessi! 👏🏻👏🏻👏🏻 📸: Instagram Jessi Rodríguez pic.twitter.com/8KzVSLK6lj — Despierta América (@despiertamerica) June 20, 2023

No obstante, Tom Cruise se limitó a sonreír y terminó con las especulaciones sobre su presunto amorío con una ingeniosa respuesta.

“Y sus caderas no mienten”, comentó la comunicadora. A lo que Tom Cruise agregó: “No, no mienten. No lo hacen”.