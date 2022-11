Takeoff, el rapero estadounidense que fue ultimado mientras jugaba dados en una discoteca de Houston, Texas

Los músicos se encontraban jugando dados cuando el altercado ocurrió. Alrededor de unas 40 o 50 personas estaban en el momento que se produjeron los disparos. Takeoff recibió el impacto de bala en la cabeza o cuello. Fue declarado muerto en la escena.

Quavo resultó ileso del incidente, mientras que dos personas fueron heridas y trasladadas al hospital en autos particulares. El medio TMZ menciona que se desconoce el estado en el que se encuentran.

Fuentes policiales detallan que el incidente sucedió poco después de las 2:30 a.m. en la discoteca llamada 810 Billiards & Bowling Houston.

El sitio TMZ compartió un video en el que se muestra a Quavo, de camisa naranja, preguntando “¿Qué tiene que hacer ella?” y a otros reunidos alrededor de Takeoff. Como también a una mujer tratando de ayudarlo, puesto que afirmó ser enfermera.

Horas antes del tiroteo, Takeoff, publicó en sus redes sociales una fotografía a sus historias con la canción Stop Breathing de Playboi Carti.

Artistas se han despedido por medio de sus redes sociales

Lil Pump subió una fotografía a su historia a Instagram en la que escribió: “Por siempre una leyenda, no puedo creer esto”.

Así mismo Cole Bennet en Twitter expresó: “Ya nada tiene sentido, nada en absoluto”. Y su segundo tweet menciona: “Rip Takeokff”.

nothing makes sense anymore. nothing at all. — Cole Bennett (@_ColeBennett_) November 1, 2022

rip takeoff 🙏 — Cole Bennett (@_ColeBennett_) November 1, 2022

Migos, de los grupos más influyentes del hip-hop

El trío musical Migos, originalmente llamado Polo Club, fue formado en 2008 en Georgia, Estados Unidos. Fue una de las bandas más influyentes de la generación por el estilo de rap conocido como “Migos Flow”.

La banda fue formada por Takeoff, cuyo nombre era Kirshnik Khari Ball, junto a Quavo y Offset. Lanzando y logrando un éxito musical en 2013 con su tema Versace.

Migos alcanzó el número uno en Billboard en 2016 con su canción Bad and Boujee en colaboración con Lil Uzi Vert. Como también logró estar cuatro veces en el top 10 con sus temas Stir Fry, Walk It Talk It y MotorSport, junto a Cadi B y Nicki Minaj.

Presunta separación del grupo

Se cree que el grupo se había separado, a pesar de no haber un comunicado oficial. Esto debido a que Takeoff y Quavo lanzaron su reciente álbum Built for Infinity Links, en octubre del 2022. Así como también Offset continuo con su carrera musical como solista.

El dueto recientemente lanzó el video musical de la canción Messy.