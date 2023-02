“Tal vez mate a mi ex, aunque todavía lo amo”: el polémico mensaje que Shakira le dedicó a Piqué en San Valentín

Tras el lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53 , canción en la que arremete contra su ex pareja, Shakira volvió a dar de qué hablar en redes sociales por una supuesta indirecta lanzada en San Valentín.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana publicó un misterioso video en el que se le ve limpiando su casa mientras suena música de fondo.

A primera vista, este video no tiene nada de especial; sin embargo, al escuchar la letra del tema se puede evidenciar el mensaje oculto que Shakira le envió a Piqué en plena celebración del Día del Cariño.

La canción que Shakira está escuchando en esta publicación es Kill Bill, tema de desamor escrito por la compositora estadounidense SZA.

“Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?. Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, dice el fragmento de la canción que aparece en el video de Shakira.

Esta producción musical cuenta la historia de una mujer que está dolida por haber perdido su pareja y verla feliz junto a otra persona, situación que se asemeja a lo que ha vivido Shakira durante los últimos meses con Clara Chía Martí.

No obstante, también evidencia que esta mujer aún ama a su ex pareja, por lo que los rumores sobre los verdaderos sentimientos de Shakira volvieron a circular en redes sociales.

Inmediatamente, los seguidores de Shakira descifraron que su reciente publicación podría ser una nueva indirecta contra Gerard Piqué y su presunta infidelidad, con la que habría puesto fin a una relación de casi 12 años.