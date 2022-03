Taylor Hawkins: ¿De qué murió el baterista de Foo Fighters? La Fiscalía de Colombia revela primeros hallazgos

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”, escribió la banda en su cuenta de Twitter.

Hawkins y la banda se encontraban en la capital colombiana por el Festival Estereo Picnic, pero el artista fue encontrado muerto en el hotel en el que estaban.

Hasta el momento, se desconocían las causas de la muerte, pero este sábado 26 de marzo, la Fiscalía General de la Nación, de Colombia, publicó un comunicado con algunos primeros detalles de la muerte del artista.

Hallan sustancias en el cuerpo

El comunicado detalla que una vez realizado el estudio médico forense inicial, del cuerpo de Taylor Hawkins, la Fiscalía General de la Nación informa lo siguiente:

En la prueba toxicológica en orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos triciclicos, benzodiacepinas y opioides.

El Instituto Nacional de Medicina Legal continúa los estudios médicos para lograr el total esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte de Taylor Hawkins.

La Fiscalía General de la Nación continuará con la investigación e informará los resultados obtenidos en el marco de la misma de manera oportuna.

El músico Taylor Hawkins estuvo con Foo Fighters durante más de dos décadas. Se unió a la banda poco después de que terminaron de grabar su álbum The Color and the Shape (1997).

Dave Grohl, un reconocido baterista, había formado la banda en 1994, después de que Nirvana se disolvió tras el suicidio del cantante Kurt Cobain.

Grohl pasó de ser baterista de Nirvana a la voz principal y la guitarra en Foo Fighters.