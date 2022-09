Taylor Hawkins: El homenaje que le rindió Foo Fighters y un concierto colmado de celebridades

Millones lloraron su prematura muerte con tributos apasionados y sinceros provenientes de fanáticos y músicos que Taylor idolatraba.

El 3 de septiembre la banda ofreció un concierto en el estadio londinense de Wembley, algo emotivo y especial debido a que fue una de las primeras actuaciones en directo de la banda desde la muerte del baterista.

“Por nuestro querido amigo, nuestro impresionante compañero, nuestro amado hermano… Foo Fighters y la familia Hawkins les traen los Conciertos de Homenaje a Taylor Hawkins”, dijo la banda en una publicación en Twitter, anunciando los conciertos.

También compartió una declaración de la esposa de Hawkins, Alison, quien agradeció a los fanáticos por su apoyo.

Celebridades como Paul McCartney, Brian May y Roger Taylor, de Queen; Liam Gallagher; el bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones; y el cantante de AC/DC, Brian Johnson, fueron algunas de las grandes figuras que acompañaron a los Foo Fighters durante el homenaje.

Brian May tocó Love of my Life dedicandoselo a Freddy y a Taylor#taylorhawkinstribute pic.twitter.com/f6ChZrKBNz

— Braian Ortiz (@braian182) September 3, 2022