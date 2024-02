Taylor Swift anuncia fecha de lanzamiento de su nuevo disco y revela su número de la suerte

Sería la cereza del pastel para la artista de 34 años, quien ya domina con creces la música mundial.

El primer grammy se lo llevó la famosa cantante por su Midnights el cual ganó en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop.

Al subir al escenario reveló que su número de suerte era el 13.

Y a continuación dio un aviso para sus seguidores, dijo que su nuevo álbum se lanzará el 19 de abril y se llamará: The Tortured Poets Department.

🚨 #GRAMMYs EXCLUSIVE: @taylorswift13 just announced her new album on the show. Who’s ready? pic.twitter.com/TiFnQE4PBt

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 5, 2024