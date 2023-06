Taylor Swift en México: cuándo será el “The Eras Tour 2023”, cómo adquirir entradas y otros detalles

Las presentaciones que la cantante ha dado hasta el momento duran hasta tres horas e inician con la era Lover, que comienza con Miss Americana & the Heartbreak Prince, una canción del 2019. Continúa con canciones de Evermore, que forman parte de su era de la pandemia del Covid-19. Después interpreta Delicate y Don’t Blame Me.

También forman parte del set list canciones como We Are Never Ever Getting Back Together y I Knew You Were Trouble, por su era Red. El momento melancólico del concierto es gracias a su era Fearless. A pesar de que en redes sociales han circulado varios vídeos acerca de cómo son las presentaciones de Taylor Swift, sus seguidores latinoamericanos se mostraron emocionados de que la gira llegue a países más cercanos, como México, Argentina y Brasil.

¿Cuándo es el concierto de Taylor Swift en México?

La primera cita de Taylor Swift en Latinoamérica será en la Ciudad de México el jueves 24 de agosto, en el Foro Sol.

Ante un posible lleno total, la cantante decidió adelantarse y ofrecerá dos conciertos más en el mismo lugar, el viernes 25 y sábado 26 de agosto.

A pesar de que el recinto tiene capacidad de hasta 65 mil personas y se tienen disponible tres fechas, sus seguidores mexicanos están a la expectativa de que la intérprete de Cruel Summer se presente en otras ciudades de México.

Cómo obtener boletos para Taylor Swift en México

De acuerdo Ticketmaster, página en donde se podrán comprar los boletos, estarán utilizando el sistema “Verified Fan” para evitar los bots y revendedores, y así priorizar que las entradas lleguen a los seguidores que realmente quieren asistir al concierto.

“A través de un proceso tecnológico de validación de información, un número limitado de cuentas verificadas recibirán una invitación vía email, para unirse a la venta de boletos, dando especial prioridad a residentes en México. Los boletos estarán disponibles por orden de llegada.”, se lee en el sitio web.

La función Verified Fan funciona de la siguiente manera, según detallan en la página web:

Iniciar sesión en la cuenta de Ticketmaster.

Ticketmaster deberá verificar su cuenta. Al validar los datos, un número limitado de seguidores recibirán un correo electrónico con la invitación para acceder a la venta de boletos, el resto será puesto en una lista de espera.

Un día antes del inicio de la venta de boletos, los seguidores registrados recibirán un correo electrónico. “Recibir una invitación para ingresar al inicio de venta no garantiza la compra”, enfatizan.

Precios de boletos

Hasta el momento, la compañía encargada del espectáculo no ha dado a conocer los precios de los boletos para Taylor Swift en México. Sin embargo, en redes sociales circula información de que la localidad más barata estará en 780 pesos mexicanos (Q350 aproximadamente) y 7 mil 580 pesos mexicanos (Q3,400 aproximadamente), la del precio más elevado, esto sin cargos de servicio, por lo que aumentaría el valor total.

La venta de entradas para los Verified Fan del concierto del jueves 24 de agosto sería desde el martes 13 de junio hasta el día del show; los del concierto del viernes 25 de agosto sería a partir del miércoles 14, y los del concierto del sábado 26 de agosto sería desde el jueves 15 de junio, según el contador en la página de Ticketmaster.