Taylor Swift en México: guatemaltecos denuncian que fueron estafados y no pudieron ingresar al segundo concierto del “The Eras Tour 2023”

Varias personas de diferentes países viajaron a la ciudad de México en esta semana para asistir a los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol. Sin embargo, para la segunda fecha del The Eras Tour 2023 en dicho país, varios fanáticos no pudieron ingresar porque fueron estafados ya que sus entradas no existían.

El pasado 2 de junio la intérprete de Anti-Hero y Cardigan anunció que se presentaría por primera vez en Latinoamérica, específicamente en México, Argentina y Brasil. En la CDMX estaría el 24, 25 y 26 de agosto, en el Foro Sol.