Taylor Swift: ¿es cierto que sus fans provocaron una actividad sísmica de 2.3 grados durante un concierto?

La doctora Jackie Caplan-Auerbach es decana asociada de la Western Washington University y profesora asociada en el Departamento de Geología, anota la página web de la citada institución.

La científica centra su investigación en las señales sísmicas y acústicas generadas por volcanes y deslizamientos de tierra.

Caplan-Auerbach comparó la actividad sísmica provocada por los conciertos de Taylor Swift con otro evento histórico en esa ciudad, el touchdown anotado por el corredor de Seattle Seahawks Marshawn Lynch contra los New Orleans Saints en 2011, explica la revista RollingStone.

La científica explica en su publicación en Twitter: “Supongo que debería mostrar los datos. Swifties > fans de los Seahawks. (excepto los datos del concierto no puede ser causada por los fans – que puede ser el sistema de sonido, por lo que no es realmente una comparación justa)”.

