Taylor Swift llega al Allegiant Stadium de Las Vegas para el Super Bowl

El romance entre Swift y Kelce ha sido una de las grandes historias de la NFL en esta temporada, tanto que las cámaras y los fans han buscado a la artista constantemente en las gradas animando a su novio en cada partido.

En este sentido, desde que los Chiefs (vigentes campeones) se clasificaron para este Super Bowl había mucha expectación entre sus fans por saber si la cantante estaría en el estadio.

El motivo es que esta misma semana tenía cuatro conciertos en Tokio del 7 al 10 de febrero, el último de ellos justo un día antes de la final de la NFL.

Taylor Swift is here with Ice Spice and Blake Lively! #SBLVIII pic.twitter.com/0x4XIDRupW

— NFL (@NFL) February 11, 2024