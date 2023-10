Taylor Swift, The Eras Tour: Desde llantos y robos de promocionales, hasta quinceañeras bailando el vals en las salas de cine

Este éxito ahora se vio reflejado en la recaudación de la película que retrata los momentos más impactantes de esta gira, en la que Taylor interpreta sus más grandes éxitos. Hasta el momento, ha recaudado más de $100 millones en todo el mundo, consolidándose como una de los estrenos más esperados del año.

Bailes, lágrimas, gritos y mucha euforia han vivido los fanáticos de Swift, lo cual ha quedado demostrado en varios videos que se han publicado en redes sociales, así como este momento documentado en Flipinas el viernes:

Philippines is truly THE Taylor Nation 😭 She could have had 20 shows there and they would be all sold out 😭#TaylorSwiftTheErasTour #TheErasTourFilm Credit: smcitymanila’s tiktok. pic.twitter.com/s98Zgw0gRf — Lotso Chik – SYDNEY Eras Tour 25/2 (@lotsochik21) October 13, 2023

Mientras que en Connecticut, así lo disfrutaron decenas de jóvenes cerca de la medioanoche:

Good morning @AMC fam.

Last night at the 10 PM show at AMC Danbury CT.

Approx. midnight and the house was still rocking with the SWIFTIES. pic.twitter.com/7V6t6P2jIH — stilup1 (@stilup1) October 14, 2023

La emoción se ha apoderado de cada uno de los asistentes a las salas de cine:

The Swifties are taking over every theater in the world pic.twitter.com/PdST3d4wdK — Barstool Sports (@barstoolsports) October 13, 2023

Pero no todo ha sido muy bueno que digamos, este video muestra el momento en que un fan aprovechó para llevarse uno de los anuncios promocionales del concierto ubicado en un cine de México:

Un fan se robó la promo de Taylor Swift 😂 pic.twitter.com/aG1AY1pQWt — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) October 14, 2023

Incluso, una “quinceañera” tuvo su momento de fama mundial al bailar al ritmo de “Enchanted” junto a su padre como si fuese un vals. Otras personas presentes también bailaron con ella:

También hubo quienes aseguraron en redes sociales que los fans de Taylor Swift realizaban una especie de “culto” en los cines, esto debido a que, durante los créditos finales de la película, algunos se tomaron de las manos y bailaban en círculo:

You are telling me these Taylor Swift fans ain’t in a cult?😭 pic.twitter.com/HaWg8q7Raq — Everything Out Of Context (@EverythingOOC) October 14, 2023

La película tiene duración de 2 horas y 48 minutos más unos 15 minutos de “pre-show”, y ya se proyecta en salas del cine de Guatemala.