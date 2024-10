¿Cuántos millones donaron Taylor Swift y Ryan Reynolds a las víctimas de los huracanes Milton y Helene?

La zona sureste de Estados Unidos se vio azotada en menos de dos semanas por los huracanes Helene y Milton, que en conjunto han cobrado más de 260 vidas y dejado pérdidas millonarias.

Informó este jueves la organización Feeding America, que la cantante Taylor Swift, junto a Ryan Reynolds y su pareja, Blake Lively hicieron un donativo de millones de dólares para que ayudaran a las personas que sufrieron por los huracanes recientes en Florida.

"Los aportes han tenido un impacto inmenso en las comunidades de todo el país", resaltó la organización sobre la donación de la pareja, que es amiga de la estrella de la música pop.

La organización también instó a los seguidores de los artistas a unirse a la campaña de socorro.

Swift, de 34 años, ha donado US$5 millones, mientras Lively, de 37 años, y Reynolds, de 47, aportaron US$1 millón a la organización, respectivamente.

Feeding America agradeció en un mensaje en sus redes sociales a los artistas y empresarios por su "apoyo de larga data”.

Thank you, @taylorswift13, for standing with us in the movement to end hunger and helping communities in need in the wake of #HurricaneHelene and #HurricaneMilton.



🧡 Join Taylor if you're able by donating here: https://t.co/rSpfqPuHCv pic.twitter.com/NYJIIG3dlS