Taylor Swift y su récord en Spotify: la superestrella del pop es la primera artista femenina en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales

Simultáneamente, la cantante se mantiene en la cima de la lista Billboard Artist 100, el ránking que combina el desempeño de los artistas en las listas Billboard 200, en el que actualmente tiene 10 álbumes, y Billboard Hot 100, donde cuenta con cuatro canciones, cumpliendo así la semana número 78 en dicho puesto.

Swift regresó a los escenarios el pasado marzo con The Eras Tour, la gira con la que celebra sus 17 años de carrera y que está cerca de superar el récord como el tour más lucrativo de todos los tiempos. Hasta el momento el título le pertenece a Elton John, quien con su gira Farewell Yellow Brick Road Tour (2018-2020 y 2022-2023) recaudó US$939 millones.

Recientemente, Swift dio cuatro conciertos en la Ciudad de México por primera vez, y en noviembre la también compositora y productora visitará Argentina y Brasil.

Queen behavior 👑 On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE

