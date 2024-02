Taylor Swift y Travis Kelce celebran su victoria en el Super Bowl LVIII en un club nocturno de Las Vegas

Después de la victoria de Kansas City, la cual supuso el cuarto anillo de su historia, la popular cantante estadounidense y el ala cerrada de 34 años decidieron aprovechar su estancia en Las Vegas para celebrar.

Taylor Swift y Travis Kelce llegaron al club nocturno Zouk en una camioneta negra e ingresaron por la parte de atrás del establecimiento para general el menor caos posible debido a su popularidad.

Vestidos totalmente de negro, ambas celebridades estuvieron junto a todo el equipo de los Kansas City Chiefs celebrando hasta el amanecer en una fiesta que también contó con otros invitados sorpresa como Ludacris, Ice Spice, Post Malone y la madre de Kelce.

Lea también: Travis Kelce paga 1 millón de dólares para reunir a su familia y la de Taylor Swift en el Super Bowl

La pareja más popular del mundo del entretenimiento y el deporte también fue vista cantando, bailando e incluso tomando varios shots juntos, por los que las redes sociales se inundaron de sus videos disfrutando la noche de Las Vegas.

Cabe recordar que desde que inició la temporada de la NFL, Taylor Swift viajó por todo Estados Unidos para apoyar a su novio en su camino por conquistar su tercer trofeo Vince Lombardi.

Le puede interesar: “Reina, ya supéralo”: las muestras de apoyo hacia Cazzu por la indirecta que lanzó contra Belinda

Además, con el fin de llegar a tiempo al Super Bowl LVIII, la cantante de 34 años viajó desde Tokio en un vuelo privado para regresar a Las Vegas y estar junto a Kelce en esta fecha importante.

📹| Not them dancing to Love Story and then kissing 😭 pic.twitter.com/fJGEfM9l7y

— Taylor Swift Updates 🤍 (@swifferupdates) February 12, 2024