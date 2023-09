Taylor Swift y Travis Kelce: los mejores memes que dejó la visita de la cantante al juego de los Kansas City Chiefs

Taylor Swift se encuentra en medio de su exitosa gira mundial The Eras Tour, con la que ha llenado estadios de diversos países. En las últimas semanas se le ha relacionado con el jugador de futbol americano Travis Kelce, luego de que este admitiera haber hecho un brazalete de la amistad con su número telefónico para entregárselo a la cantante en uno de sus conciertos.

En el podcast deportivo The Pat McAfee Show, Kelce mencionó que actualmente mantiene contacto con Taylor Swift y la invitó a presenciar un encuentro deportivo. “Lancé la pelota a su cancha y le dije: ‘Te he visto mecer el escenario en Arrowhead. Puede que tengas que venir a verme mecer el escenario de Arrowhead y ver cuál está un poco más iluminado’. Veremos qué pasa en un futuro próximo”, dijo.

La intérprete de Cruel Summer habría aceptado la invitación al encuentro deportivo y por ello asistió este domingo 24 de septiembre a ver el juego entre los Chicago Bears y Kansas City Chiefs. Su estancia en el palco del estadio no pasó desapercibida, sobre todo en el tercer cuarto cuando Kelce hizo una anotación que hizo saltar a la cantante de la emoción.

La cuenta oficial de la NFL en la red social X (antes Twitter) compartió fotografías de Taylor Swift en el lugar. Incluso, en TikTok, cambiaron su descripción por “9/24/2023. Taylor estuvo aquí”.

Look who made it to Kansas City. pic.twitter.com/URiogplDNA — NFL (@NFL) September 24, 2023

La NFL también publicó un vídeo en el que se ve a ambos salir, tomados de la mano. Tanto el jugador como la cantante ven a la cámara y se despiden sonrientes.

Los memes de Taylor Swift y Travis Kelce

La presencia de Taylor Swift en el Arrowhead Stadium causó revuelto en redes sociales. Desde que se compartieron las primeras fotografías de la intérprete de August, los internautas iniciaron con su creatividad e hicieron varios memes.

Estos son los memes más creativos que dejan constancia de la visita de Taylor Swift a Travis Kelce.

La cuenta oficial de la NFL en TikTok cambio su descripción por: “9/24/2023. Taylor estuvo aquí” pic.twitter.com/whKYNFicik — Indie 505 (@Indie5051) September 25, 2023

La NFL está mas emocionada porque Taylor Swift fue a un partido, que por el anuncio de Usher quien va a ser el encargado del show del medio tiempo del Super Bowl pic.twitter.com/vCdJ8mpCjm — Indie 505 (@Indie5051) September 25, 2023

Estuvo fuerte la manifestación mi querida Taylor. Taylor Swift el partido de Kansas City junto a la familia del jugador Travis Kelce vs video de You Belong With Me pic.twitter.com/Kudj1WZC2m — TSWIFT MX (@tswift_mx) September 24, 2023

Y pensar que todo comenzó porque Travis Kelce le quería dar su número a Taylor Swift EN UNA PULSERA pic.twitter.com/jEx8xqA1mr — Indie 505 (@Indie5051) September 25, 2023

Yo viendo que Travis Kelce logró ligarse a Taylor Swift… 😂🏈 pic.twitter.com/fHFUF61rY2 — Pablo Andrés (@PabloAndresLP) September 24, 2023

al final del día las chicas lindas solamente desean que taylor swift sea muy feliz y sonría así para siempre pic.twitter.com/s53Ia3vWql — carolina (@REASONSIDRINKTS) September 24, 2023