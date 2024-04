Nicki Nicole y Peso Pluma sorprendieron al mundo del entretenimiento al anunciar su separación el pasado 13 de febrero.

La ruptura entre ambos artistas se dio luego de la viralización de un video en el que se ve a Peso Pluma caminando de la mano junto a una mujer en un casino de Las Vegas.

A más de dos meses de esta mediática separación, Nicki Nicole decidió lanzar su primera canción dedicada al cantante mexicano, la cual lleva por nombre Ojos Verdes.

Desde los primeros adelantos del tema, los cuales fueron compartidos por la misma artista en sus redes sociales, se pudo apreciar que Ojos Verdes iba a ser una “tiradera” dedicada a Peso Pluma y su infidelidad.

“Sé que estás pensando en mí y le das los besos que algún día te di. A quién vas a engañar, a quien le vas a mentir diciendo que no me extrañas Pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui”, fue la parte de la canción que compartió Nicki Nicole.

No obstante el lanzamiento oficial de este tema confirmó lo que sus fans creían, ya que el mismo nombre hace una clara alusión a su mirada, la cual habría estado perdida desde que sufrió esta traición.

Además, Nicki Nicole habla de manera clara sobre esta infidelidad y asegura que Peso Pluma está arrepentido de haber arruinado su noviazgo por una “noche de pasión”.

“Yo que soñás con poder cambiar las cosas, te arrepentís y te morís por verme”, dice el tema.

Las indirectas contra Peso Pluma en Ojos Verdes hicieron que un gran número de seguidores del Doble P criticaran a la rapera argentina por no superar esta ruptura e incluso la señalaron de aún extrañar su noviazgo.

“Peso Pluma ya ni te topa”, “Nicki, él ya está con alguien más”, “Ya supéralo, amiga” y “Tan dolida que estás”, fueron algunos de los comentarios sobre esta canción.