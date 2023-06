“Te voy a adorar siempre”: las emotivas palabras de Jaime Bayly en su inesperado reencuentro con Shakira

No obstante, la historia entre el presentador peruano y la cantante colombiana se remonta varios años atrás , cuando ambos iniciaron una fuerte amistad mientras vivían en EE.UU. e incluso estuvieron a punto de tener una aventura amorosa.

Esta supuesta relación fue revelada por el mismo Bayly el 22 de enero de 2023, cuando aseguró que Shakira lo invitó al cine de manera romántica, pero él la rechazó debido a que estaba casado.

Varios meses después de estas sorpresivas revelaciones, el también periodista y escritor, durante su más reciente columna de opinión, informó que tuvo un inesperado reencuentro con Shakira en un avión.

Durante un vuelo desde Miami con destino a Madrid, Jaime Bayly vio a Shakira luego de varios años y recordó la amistad que lograron forjar con el paso del tiempo.

“Llevaba muchos años, tantos como 15, sin ver a Shakira. La última vez que nos vimos ella todavía estaba con Antonio, el noble, su novio argentino. (…) Shakira no parecía del todo feliz. Quería ser madre, pero Antonio no deseaba ser padre. Yo me ofrecí a ser el padre de sus hijos y la hice reír. Desde que se enamoró del futbolista Piqué, Shakira dejó de responder mis correos”, escribió.

Bayly, al percatarse de la presencia de la intérprete de Acróstico, quiso saludarla, pero tenía miedo que su crítica por la canción dedicada a Piqué y Clara Chía Martí le hubiera causado algún tipo de molestia.

“Cuando aireó su canción más famosa contra Piqué, dije en mi programa de televisión que me parecía una canción fallida, envenenada por el rencor y el despecho (…) ¿Sabía Shakira que yo la había criticado? ¿Le habían dolido o molestado esas críticas? ¿Se había sentido traicionada?”, añadió.

Finalmente, después de esperar algunos minutos, el presentador peruano se acercó para saludar a Shakira y ambos hablaron momentáneamente sobre sus vidas.

Luego de varios minutos charlando, Bayley regresó a su asiento, no sin antes dedicarle unas emotivas palabras de despedida a Shakira.

“Sabes bien que yo te adoro. Te voy a adorar siempre”, a lo que ella respondió: “Yo lo sé”, concluyó relatando.