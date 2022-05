“Tengo que utilizar silla de ruedas para estar bien”: Paquita la del Barrio habló sobre su actual estado de salud

Desde enero pasado, Paquita la del Barrio notificó a sus admiradores de que no estaba bien de salud y canceló conciertos por Guanajuato, México.

Durante una entrevista para el programa Chismorreo de Multimedios, la intérprete de Rata de dos patas y Tres veces te engañé, dijo que sigue con molestias en el cuerpo y que sus piernas se han resentido.

“Hemos estado trabajando, pero ahí andamos batallando porque me da un dolor de piernas que no se me quita, entonces sí batallo, pero ahí andamos”, dijo Paquita.

La cantante mexicana reveló que sufrió un dolor muy fuerte en los pulmones y que “le pegó durísimo”, por lo que recibió asistencia médica. “Me pegó lo de los pulmones, pero me atendieron y aquí estoy, vivita y coleando”, agregó.

La artista confesó que recientemente viajó a EE. UU. y que, por “pena” se descuidó y le afectó una trombosis. “Andaba en un vuelo y el avión iba heladísimo y yo por pena no les dije a las azafatas que le bajaran al frío, así que me aguanté hasta llegar a donde íbamos. Trabajé ese día y a los dos o tres días caí y fui a dar al hospital”, contó Paquita.

Para la cantante mexicana de género ranchero no ha sido fácil estar en los escenarios con esas condiciones. Sin embargo, dijo que eso también afecta en su diario vivir, pero que aprovecha los recursos para estar bien.

“Sí camino, pero muy poco y llega el momento en que te cansas y tengo que utilizar la silla de ruedas para estar bien”, dijo la intérprete de Cheque en blanco.

La cantante mexicana cerró la entrevista con un agradecimiento a sus admiradores por no juzgar su condición actual. “Quiero agradecer al público que me acepten así, porque no hay de otra”, concluyó.