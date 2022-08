“Tengo una Amber 2.0 conmigo”: Los mensajes entre Marilyn Manson y Johnny Depp que se refieren a Heard (por qué no fueron considerados en el juicio)

Durante el juicio, que se transmitió en vivo, la expareja de actores intercambió denuncias de abuso doméstico y Heard fue objeto de insultos en las redes mientras duraron las audiencias.

A medida que avanzan los días, los roces entre las estrellas de Hollywood continúan y pareciera que será como un cuento sin fin.

Recientemente se revelaron conversaciones entre Johnny Depp y Marilyn Manson que fueron presentadas por el equipo de abogados de Amber Heard como evidencias. Sin embargo, no se tomaron en cuenta.

De acuerdo con el portal TMZ, los documentos que contenían el contenido de las conversaciones entre el actor y el cantante se descartaron debido a que no se consideraron como determinantes para la demanda de difamación por la que sería juzgada la estrella de Piratas del Caribe.

Medios como New York Post y Daily Beast también difundieron los mensajes entre Depp y Manson y revelaron que el equipo legal de Amber Heard insistió que se consideraran como pruebas, pero no fueron considerados.

“Tengo un serio escenario policial con la familia de L, muy parecido al tuyo con Amber. Estoy estresado y necesito asilo en algún sitio porque creo que la policía podría dirigirse hacia mí”, se lee en uno de los supuestos mensajes entre el músico y el actor. Además, en parte de la conversación Manson intercambia datos con Depp sobre el juicio con Amber y le insiste que sospecha que las autoridades llegarán a visitarlo por un caso con una persona mencionada únicamente como “L”.

En otra parte de la conversación se lee cómo Manson explica sobre una de las acusaciones de abuso que una de sus exparejas hizo en su contra y las compara con el juico entre el protagonista de Piratas del Caribe y Amber Heard.

“Tengo una Amber 2.0 conmigo”, indicó Manson, mientras que Depp le respondió que lo comprendía. “Estuve leyendo mucho material sobre el comportamiento sociópata y es real mi hermano”, respondió el actor.

‘Interesting’ messages between Brian Warner aka Marilyn Manson and his close friend Johnny Depp, obtained by JD supporters who apparently paid for copies of unsealed court records

Note the misogyny, racial slurs and violent sexual fantasies

I do NOT support either man

+ pic.twitter.com/MrIqohnlNE

— Pratchetteer 🎋 (@manonaswann) August 1, 2022