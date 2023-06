The Beatles: Paul McCartney revela cómo la IA revivirá la voz de John Lennon para publicar la última canción del cuarteto de Liverpool

“Hemos hecho la que será la última grabación de los Beatles, era una maqueta de John, a partir de la cual hemos trabajado”, dijo Paul McCartney, además añadió, “Hemos logrado captar la voz de John y purificarla gracias a la IA para mezclar la grabación”.

La separación de la agrupación se dio en abril de 1970, seis meses después de que saliera a la venta el álbum Abbey Road y un mes antes de la publicación de Le it Be. Sin embargo, durante el tiempo en que los Beatles existieron lograron publicar 14 álbumes superventas, por lo que reportaron un aproximado de 1 mil millones de discos vendidos, además participaron en algunas películas.

La muerte de Lennon se dio en 1980 y 21 años después, en 2001, falleció George Harrison. A pesar de la inexistencia de la agrupación musical, la Beatlemanía continúa siendo una moda en todo el mundo, por lo que los fans de los Beatles han realizado intentos de reunirlos a través de la Inteligencia Artificial, o inclusive de versionar las últimas obras de Paul con su voz cuando era joven.

¿Cuál es la canción?

Durante la entrevista, McCartney ofreció detalles sobre la nueva producción, pero no precisó sobre el nombre de la canción. Según el medio de la BBC, “probablemente” sea una composición de Lennon de 1978, cuyo nombre es Now and Then (ahora y entonces en español). Este tema figuró en un casete titulado Para Paul, el cual fue grabado por Lennon antes de 1980, año en que fue asesinado en Nueva York.

👀 Paul McCartney confirmó que este año saldrá LA ÚLTIMA CANCIÓN DE THE BEATLES. El artista contó que usaron una inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de un casete con un demo. pic.twitter.com/THmFwGEhO5 — Pogopedia (@Pogopedia) June 13, 2023

Más obras musicales con IA

Con el auge de la Inteligencia Artificial en la música, esta disciplina enfrenta retos financieros y éticos con la recreación “dudosa” de temas de músicos reconocidos. Entre las obras “falsas” que han sido creadas con esta tecnología resaltan las composiciones de los artistas Oasis, Eminem, Drake y The Weeknd.

Al respecto de los dilemas, el cantante británico Sting expresó su preocupación el pasado jueves 18 de mayo en una entrevista para la BBC, en la que afirmó que, “Esa será una batalla que todos tendremos que pelear en los próximos dos años: defender nuestro capital humano contra la IA”.

Paul McCartney announcing that there will be a new Beatles song released in 2023: pic.twitter.com/l9VHelaDr6 — The Beatles Earth (@BeatlesEarth) June 13, 2023

A diferencia de Sting, Paul consideró que el fenómeno es “muy interesante” y resaltó que, “Es algo que todos estamos asimilando en estos momentos, intentar entender lo que quiere decir”.

Se espera que a finales del junio se inaugure en la Nacional Portrait Gallery de Londres una exposición de fotos inéditas de los Beatles, que contempla 250 imágenes, las cuales fueron tomadas por “Sir Paul” en los años de 1963 y 1964, cuando el grupo iniciaba su carrera musical.