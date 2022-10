“The Crown”: la quinta temporada de la serie de Netflix causa revuelo en Reino Unido (la ficción, los hechos históricos y las “tonterías maliciosas”)

Esta nueva controversia se ha originado a cuenta sobre todo de un capítulo en el que se sugiere que el ahora rey Carlos III quiso forzar a su madre, Isabel II -que falleció el pasado 8 de septiembre a los 96 años-, a abdicar con la ayuda del ex primer ministro “tory” John Major.

El propio Major se ha pronunciado públicamente para desmentir, en declaraciones hechas al dominical The Daily Mail, que esto hubiera ocurrido y tildarlo de “un montón de tonterías maliciosas”.

En dicha escena se incluye una conversación supuestamente mantenida entre el entones jefe del Ejecutivo y el todavía príncipe Carlos sobre la abdicación de la fallecida monarca.

