“The Dark Side Of The Moon”: el álbum de Pink Floyd que cumple 50 años (la versión de lujo, el vinilo, las fotos inéditas y otras curiosidades)

Recientemente se lanzó el remasterizado disco The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd como un box set de lujo para celebrar los 50 años desde la publicación de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Simultáneamente, el CD y la primera edición en vinilo de The Dark Side Of The Moon – Live At Wembley Empire Pool, London, 1974 de Pink Floyd se lanzan de forma independiente, así como el libro Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary, de Thames & Hudson, que muestra fotografías raras y nunca antes vistas tomadas durante las giras de The Dark Side Of The Moon de 1972-1975.