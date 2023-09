“The Eras Tour” a la pantalla grande: Taylor Swift anuncia que su exitosa gira llega a los cines

“Se recomienda llevar ropa estilo Eras, pulseritas de la amistad, cantar y bailar”, apostilló la cantante, evocando al público que este verano ha acudido a ver “Barbie” luciendo prendas rosas y artículos de la famosa muñeca.

El tráiler de Taylor Swift. The Eras Tour, dirigida por Sam Wrench, muestra a la estrella del pop en el estadio SoFi de Los Angeles, hablando con sus fans desde el escenario y bailando mientras entona los temas más famosos de sus 17 años de carrera.

La película se podrá ver en todos los cines de EE. UU. de la cadena AMC, la más grande del país, “al menos cuatro veces al día” entre el jueves y el domingo, con un precio “asequible” de US$19.89 por adulto y US$13.13 por niño, según una nota de prensa.

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon 😆 Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 31, 2023