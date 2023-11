“The Eras Tour”: la película de Taylor Swift supera los US$250 millones en taquilla y se sitúa entre las más vistas del año

Este es un logro más para la cantante cuyo filme marcó un hito en términos de recaudación desde el anuncio de las proyecciones de la película en salas de cine.

“Taylor Swift: The Eras Tour” se alzó con hasta US$100 millones de facturación en preventas, convirtiéndose en la película de conciertos más taquillera de la historia de EE.UU., por encima de “Justin Bieber: Never Say Never”, de 2011, que alcanzó US$73 millones.

Este mismo lunes la cantante anunció que su película de casi tres horas de duración llegará a plataformas de “streaming” con una versión extendida que incluirá temas como “Wildest Dreams”, “The Archer” y “Long Live”.

Hi! Well, so, basically I have a birthday coming up and I was thinking a fun way to celebrate the year we’ve had together would be to make The Eras Tour Concert Film available for you to watch at home! Very happy to be able to tell you that the extended version of the film… pic.twitter.com/JTpl0tz1uG

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 27, 2023