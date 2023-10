“The Eras Tour”: la película sobre conciertos con mejor estreno de la historia (El éxito de Taylor Swift y la cifra millonaria que recaudó)

El esperado estreno de Taylor Swift: The Eras Tour superó así el récord de This Is It, de Michael Jackson, que recaudó US$74.25 millones en 2009.

Las previsiones de AMC son tan halagüeñas que no descartan que este lunes pueda incluso superar los US$96.2 millones que recaudó la película Joker en 2019, hasta ahora el estreno más taquillero de la historia en un mes de octubre en Estados Unidos.

Además del éxito en EE. UU., la cinta sobre la intérprete de August también consiguió situarse en el número 1 de la cartelera de países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia y Países Bajos, según AMC Theatres.

El anuncio de las proyecciones de la película de Swift ya marcó un hito en términos de recaudación, alzándose con hasta US$100 millones de facturación en preventas.

Lea más: Luis Miguel adelanta el inicio de su gira en 2024 y esta es la fecha que “El Sol de México” cantará en Santo Domingo

Taylor Swift: The Eras Tour es una obra autoproducida por la cantante de 33 años, que asimismo se encargó de otros aspectos relacionados con la distribución y el marketing, prescindiendo de intermediarios y asociándose directamente con los cines AMC.

De ahí que fijara sus propios precios en US$19.89, en referencia a su año de nacimiento y al álbum de 2014, para los adultos y en US$13.13, aludiendo a su número de la suerte, para niños y personas mayores.

Una estrategia similar a la que implementará Beyoncé con su película Renaissance: A Film By Beyoncé, que se estrena en diciembre.

Lea más: “A mí eso me tiene extrañado”: la sorpresiva respuesta de J Balvin luego de ser criticado por Bad Bunny en una de sus recientes canciones