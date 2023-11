The Legend of Zelda: Nintendo anuncia una película Live Action de su franquicia y estos son los detalles revelados

La película estará cofinanciada por Nintendo y Sony, aunque la primera estará a cargo de más del 50 % de la financiación, mientras que la distribución la llevara a cabo Sony, recogió dicho texto.

“Al involucrarse profundamente en la producción cinematográfica con el objetivo de hacer sonreír a todos a través del entretenimiento, Nintendo continuará sus esfuerzos para producir entretenimiento único y ofrecérselo a la mayor cantidad de personas posible“, dijo la empresa en dicho comunicado.

El anuncio se produce después del estreno este año de “Super Mario Bros.: la película”, todo un éxito en taquilla y que ayudó también a disparar las ventas vinculadas a esta franquicia, algo que Nintendo buscaría ahora trasladar a Zelda.

This is Miyamoto. I have been working on the live-action film of The Legend of Zelda for many years now with Avi Arad-san, who has produced many mega hit films. [1]

