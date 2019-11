“The Mandalorian”: quién es “Baby Yoda”, el bébe que ha vuelto loco a Internet

Baby Yoda ha encantado a los internautas. (Foto Prensa Libre: Tomada de @BabyYodaBaby).

En24.News informó que la referida serie se desarrolla en el universo de Star Wars; además, retoma la historia donde la dejó The Return of the Jedi, The last hours (El regreso del Jedi, las últimas horas).

Muchos ya han caído en los encantos de los ya bautizados como Baby Yoda, aunque los dos capítulos publicados hasta ahora no revelan la historia de un bebé que parece ser el centro de la trama de ficción.

Lo que si está claro es que es de la misma especie de Yoda, el maestro de Jedi se convirtió en un ícono de la cultura pop, pero deja de lado la trama y las discusiones que su aparición ha despertado entre los fans de Star Wars, resalta la publicación.

Este personaje ha encendido las pasiones en Internet y muchos internautas han hecho comentarios y memes.

Baby tiene su cuenta en Twitter en la que ha acumulado unos 18 mil seguidores.

“Debe abrazar a Baby Yoda”, escribió un internauta en Twitter.

“Él es bueno y puro. Un montón de pudín de pistacho. Un principito verde. Me encanta”, escribió una internauta.

Stop thinking of me you cannot. pic.twitter.com/QqTuUEDO1H — Baby Yoda (@BabyYodaBaby) November 18, 2019

some baby yoda heart reacts I made pic.twitter.com/zXP74mVdqW — ✧ *:・゚✧*:・゚| mando spoilers (@padmesanxkin) November 18, 2019

