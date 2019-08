“The Matrix 4”: Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss protagonizarán la nueva entrega de la saga

La acción regresa a la pantalla grande con el filme "The Matrix 4". (Foto Prensa Libre: Forbes)

Porque una trilogía no fue suficiente, Matrix alista su cuarta entrega. El martes 20 de agosto se confirmó una nueva película de este universo de la mano de Keanu Reeves y Carrie- Anne Moss, sus dos protagonistas originales, quienes regresan a interpretar a Neo y Trinity con el sustento creativo de Lana Wachowski.

A 20 años del estreno de su primer película, el presidente de Warner Bros Pictrure Group, Toby Emmerich, realizó el alucinante anuncio. Será en conjunto con Village Roadshow Puctures que se producirá y distribuirá la película.

The Matrix 4 es una realidad. El sello creativo de Lana Wachowski volverá a formar parte del guión y la dirección de una de las sagas que se ha entrado en la categoría de culto por la trascendencia de su historia y personajes.

Según la información de Variety, la nueva entrega estaría iniciando su producción a principios del 2020. Hasta el momento se desconocen los detalles de la trama que dará continuidad al Universo Cinematográfico de Matrix.

The Matrix, The Matrix realoaded y The Matrix Revolution fueron un suceso en las pantallas alrededor del mundo al recaudar en conjunto más de US$1.6 mil millones en taquilla. La nueva entrega tendría asegurada una buena cantidad de dinero gracias a los admiradores que fue sumando a lo largo de los años.

Keanu Reeves volverá entonces a interpretar a Neo, uno de los papeles más significativos de su carrera actoral. La buena racha del actor parece no terminar, con el estreno de la tercera entrega de John Wick y su participación en Toy Story 4, producciones que lo mantuvieron vigente.

La pareja de Neo y Trinity volverá a dominar la pantalla grande a través de Matrix. En el paso de los meses seguramente obtendremos más detalles de lo que será una de las películas más esperadas de los últimos tiempos.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Ángel García.

