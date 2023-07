The Tefeatles: “tocar en la ciudad que vio nacer a The Beatles es maravilloso y nos enorgullece representar a Guatemala”

Existen cosas en este mundo que se vuelven inmunes con el paso del tiempo, y en lo que se refiere a la música, The Beatles prevalece como una de las bandas más queridas e importantes de la historia de la cultura popular , a más de 60 años de haber iniciado su legado con aquel “Please Please Me” en 1963.

Es ahí donde entra The Tefeatles, una agrupación guatemalteca que lleva 14 años activa y que se ha dedicado a esparcir las canciones de los Fab Four a los oídos de grandes y pequeños.

Chaz Rollazz, vocalista de la banda, cuenta que todo inició en 2009 como un proyecto familiar, porque había varios miembros con habilidades musicales, además de que el nombre es una combinación del apellido Tefel con The Beatles.

“Gracias a mi tío, quien fue el que me introdujo a la música de los Beatles, me volví un fan de la banda y un día se me ocurrió preguntarle si le gustaría armar una banda tributo con la familia. Actualmente somos seis integrantes”, cuenta Rollazz.

La banda, que en 2014 tuvo la oportunidad de tocar junto con el mismísimo Paul Mccartney en Costa Rica, este 2023 representará a Guatemala por quinta ocasión en el Festival Internacional de The Beatles, que se celebra en la ciudad natal del cuarteto, en Liverpool, y que reúne a otras agrupaciones de diferentes partes del mundo como Chile, México, Inglaterra, Japón, Países Bajos, Australia, Argentina y demás.

“La primera vez que estuvimos en el festival fue en el 2012, luego en 2014, 2019 y en 2020 pero esa fue vía virtual por la pandemia. Para nosotros es un honor volver a participar porque estarán más de 60 bandas de todo el mundo, y nos enorgullece representar a Guatemala”, explica Rollazz

Chaz, quien también cuenta con una banda tributo a The Doors llamada The Doors of Perception, afirma que, estar en la ciudad que vio nacer a The Beatles y convivir con personas de todo el mundo que también son fanáticos de la banda es como “volver a la niñez”.

“Siento que estoy regresando a mi niñez, a aquellos momentos en donde iba a la casa de mi tío a escuchar las canciones de The Beatles. Siento que es nostálgico, pero al mismo tiempo es algo nuevo, porque el hecho de estar ahí, compartiendo con otras personas igual de fanáticas que uno es maravilloso. Es como si se tratara de una gran familia que los une algo en común que es la música”, dice Rollazz.

Participación en el festival

Respecto a su participación en el festival, Rollazz explica que cada banda tiene un tiempo de 45 minutos para tocar sus canciones, y que, en el caso de The Tefeatles, tocarán dos veces al día, en los cinco días que dura el festival.

“Llevamos aproximadamente 40 canciones y entre ellas no solo van las diferentes etapas de The Beatles como su época pop o psicodélica, sino que también llevamos canciones de las carreras en solitario de Paul Mccartney y John Lennon” explica el músico.

El festival tendrá una duración de siete días, y se realizará del 23 al 29 de agosto.

“El origen de todo”

Para Rollazz, además de ser la razón por la que inició con The Tefeatles y es una constante en su vida, considera que el cuarteto de Liverpool es “el origen de todo” lo relacionado a la música rock.

“Para mí, la banda es el origen de todo. Soy un fan número uno del rock and roll, y siento que es un género que hay que mantener vivo a toda costa, porque en los últimos años he visto un deterioro considerable”, cuenta el vocalista.

“Siento que para preservar este género hay que tocar la música que lo empezó todo, y The Beatles son los responsables de ello. Por eso siento que es importante tocar sus canciones, no solo porque me gusten y sea fanático de ellos, sino porque, de esa forma, se expande la música rock no solo en Guatemala, sino en todo el mundo”, finaliza Rollazz.