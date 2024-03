El puente Francis Scott Key era considerado como un ícono cultural y turístico de la ciudad de Baltimore. Su estructura y conexión con la historia de Estados Unidos atraía a muchos turistas alrededor del mundo.

Luego del colapso del puente, la madrugada del martes 26 de marzo, muchos internautas han recordado la serie The Wire en la cual el puente fue el escenario de varias escenas dramáticas durante sus cinto temporadas.

The Wire es una serie policial en la cual se investiga un asesinato relacionado con el mundo de las drogas. Un policía es el encargado de detener a los miembros de un importante cártel. La corrupción policial, las frágiles lealtades dentro de los cárteles y la miseria vinculada al narcotráfico son algunos de los problemas denunciados en esta serie.

El periodista y escritor David Simon, quie fue durante años reportero de la crónica negra de Baltimore es parte del equipo de guionistas y director de la serie a través de sus redes sociales compartió un mensaje ante la tragedia.

Los internautas de redes sociales han compartido varias de las escenas de la icónica serie de policías en las cuales se puede apreciar el puente de Baltimore siendo uno de los mas icónicos la escena de la segunda temporada en donde el protagonista Fran Sobotka (Chris Bauer) discute con su sobrino luego de verse envuelto en varios crímenes.

“It’s fucking picturesque is what it is.”



The Wire (2003)



pic.twitter.com/s6eCz2AaOt