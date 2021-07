“Tiene que ver con la inteligencia artificial”: Paty Navidad vuelve a decir que el covid-19 es un engaño a pesar de dar positivo

Este jueves, durante las pruebas de coronavirus realizadas por este concurso de cocina, Paty Navidad dio positivo por covid-19 y de inmediato dio a conocer su postura en redes sociales.

La actriz comentó en su perfil de Instagram que el coronavirus y la vacuna contra esta enfermedad son un engaño. Paty Navidad también publicó una imagen con un acróstico en inglés de la palabra covid-19.

Esta imagen sugiere que el virus es simplemente una forma de manipular a las personas y reducir la población mundial.

“Es una clave que tiene que ver con la Inteligencia Artificial, con la Identidad Digital, con la Vacunación y Reducción de Población, QR, entre otras cosas más. No estoy enferma de ‘una clave de Nuevo Orden Mundial’… Gracias a Dios estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada”, indicó la actriz en la descripción de la fotografía.

Con relación al tema de la mascarilla, Paty Navidad declaró a un medio mexicano que no la utiliza, pero sí usa un pañuelo para cubrirse durante las grabaciones de “MasterChef Celebrity”.

“No lo traigo porque desmaquilla todo, pero yo me pongo lo que siempre he hecho cuando viajo: pañoletas, mascadas. No tengo ningún problema; cubrebocas no, porque te marca todo y es, cada rato, poner a trabajar a las maquillista”, afirmó la actriz.

Las grabaciones MasterChef Celebriy, reality show donde participa Paty Navidad, han sido pospuestas debido a un brote de covid-19 que ha contagiado a varios de sus concursantes.

A pesar de ser positiva por el virus, la actriz mexicana reiteró su postura en otra publicación en Instagram. En esta imagen, asegura que en las pruebas PCR dan positivo pájaros, papayas, vinos y personas sanas.

“Los PCR son una farsa y no sirven”, expresó.

Finalmente, Paty Navidad comentó que estos exámenes son un engaño para causar pobreza en las personas, crear dudas, controlar a las masas, provocar miedo y enriquecer a los gobiernos.