¿Tiene seis minutos para liberar sus emociones?  Artista guatemalteca invita a experimentar esta propuesta

Su último lanzamiento es una versión remix de la canción Armónicos, del disco Éter, que se lanzó en 2022. Una canción para crear movimientos y sentirse por un momento en relajación y libertad, dentro del género Tribal Dance y House.

La artista comparte que está inspirado en el concepto del éter, “un elemento que interconecta todo lo existente y aparentemente es vacío, pero no es así, porque en el Universo se ha comprobado que no hay vacío solo es un campo de infinitas posibilidades”, expresa la cantante.

Es por eso que las canciones del disco no tienen palabras porque es hasta cuando algo existe que se nombra, en cambio este busca simbolizar ese estado previo. “Armónicos tiene como esencia que cada ser humano es como un hilo en el tejido de la vida, como dicen los abuelos y abuelas en distintas culturas”, agrega la cantante, mientras explica que cada uno tiene dones únicos que se vienen a compartir para que nadie pueda igualarlo.

Con esta versión electrónica con arreglo de Gabo Cazzali y la producción de Freddy y Adrián Corado, la idea es celebrar esa unicidad y factor único de lo que somos y también conectar con el gozo del movimiento a través de la danza.

En los seis minutos que dura la canción, la cantante invita a darle permiso al cuerpo a expresarse a través del movimiento, danzar y celebrar la vida como un don único que cada uno tiene.

Otro punto especial es que en este video se une a su hija, Lluvia Luna. Ella es bailarina desde los tres años de edad. La artista de 17 años está en danza y ballet y se sigue preparando en este mundo.

Juntas crean el movimiento en esta propuesta donde Magda Angélica simboliza el aliento de vida y Lluvia Luna, el éter. Lluvia le da vida a diferentes seres como piedras, cuarzos, colores, agua y fuego, por mencionar algunos elementos que aparecen. Un trabajo abstracto.

Otras visiones de la artista

Magda Angélica lleva 25 años de carrera musical. Durante años su mensaje es que la música sana y en esta breve entrevista habla más de las otras fases de esta artista.

Hace talleres de sanación por medio de la música. Háblenos también de esos talleres y cursos que desarrolla.

Me surgió esta inquietud porque a veces hacíamos conciertos y alguien decía que se había sanado. Me impactaba escucharlo y me preguntaba cómo la música llegaba tan profundamente en los seres humanos. En sí el arte es de las pocas herramientas que tenemos los seres humanos y empecé a profundizar.

Estudié dos diplomados de terapia de sonido, uno en Inglaterra y otro en Barcelona. Para el uso de la voz existen ciertas frecuencias y es que todo lo que tiene vida tiene una vibración, una frecuencia que puede utilizarse para equilibrarse y desde ahí se puede trabajar la depresión, la ansiedad hasta encontrar la alegría, la concentración o el sentido de vivir. Me interesa seguir explorando.

¿El proceso de investigación y publicar libros qué ha significado en su vida como artista?

El mundo de la academia fue un mundo que me encontró por azar del destino. He unido ambos mundos investigando temas de arte, y desde hace varios años trabajo en la Universidad Rafael Landívar y hasta el momento son siete libros. Entre los temas que he tratado están una indagación en procesos creativos artísticos, desde la visión de arte como derecho; identidad e historia con jóvenes indígenas y mestizos; libros sobre procesos creativos artísticos y cómo el arte nos transforma, también dos libros sobre política y legislación cultural. Actualmente estoy trabajando un libro acerca del rol de los colectivos artísticos en Guatemala a raíz de los acuerdos de paz y la apropiación de los espacios públicos.

¿Qué proyectos vienen para su vida, además del futuro libro?

Quiero volver a la canción porque este último disco fue más de música experimental, pero mi esencia es la composición de canciones. Tengo un proyecto de sacar un libro de poemas que estoy trabajando con una guía importante de diálogo y aprendizaje, con el escritor Javier Payeras.

Otro desafío es montar en vivo el disco Éter porque es totalmente coral.

¿En qué otra manera toca la parte artística y cómo se desestresa?

Mi instrumento principal es la voz, algunos no lo reconocen así, pero para mí es un instrumento de viento porque uno usa el aire para hacer vibrar las cuerdas vocales. Me gusta experimentar con otros instrumentos como la percusión, estoy aprendiendo a usar el hand pan, que es melódico percutivo; la flauta; la guitarra y otros. Organizo talleres de baños de sonido (una experiencia terapéutica y meditativa en la que se utiliza vibraciones producidos por diferentes instrumentos), y en lo que me queda tiempo me gusta hacer yoga y nadar.

¿Algún mensaje que quisiera contemplar en estos días que estamos viviendo?

He estado pensando que hay una herida que está flotando en el aire y nos ha atravesado profundamente y saca a luz divisiones latentes. Hago un llamado a hacer puentes porque en nuestras manos está el país y el territorio que compartimos. No es momento de herirnos sino un llamado a la vida para encontrar puntos en común para sacar lo mejor para este país.

Premios recibidos