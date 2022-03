Todas queremos una mejor Guatemala

En el Día Internacional de la Mujer que se conmemora hoy, nos cuestionamos y también les preguntamos a 22 mujeres destacadas en diversas áreas cómo hacer una mejor Guatemala y una de las principales respuestas fue la que recuerda que las mujeres son parte esencial de una familia y por lo tanto tienen la gran tarea de educar en casa porque la madre es la base de la familia, es quien transmite modales, moral, el espíritu del trabajo, la actitud frente a la vida y los valores. Las mujeres tienen la doble tarea de educar y ser ejemplo, dice una de ellas.

Las mujeres contribuyen en todas las dimensiones del desarrollo de Guatemala. Lo hacen en todos los espacios privados y públicos en los que transcurre la vida. En el hogar, en las relaciones familiares, a través del trabajo productivo y reproductivo, sin el cual no tendría sustentación el trabajo fuera del hogar. En el campo, con el trabajo remunerado y aún con el trabajo no remunerado; en la economía informal, en el que las mujeres son mayoría. En la fábrica, en el comercio, en el transporte y en el espacio público, en el que aún no hay suficientes mujeres en la toma de decisiones.