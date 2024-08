Luego de casi dos horas y 30 minutos de haber logrado concentrar la atención de millones de personas alrededor del mundo, así como de los miles de asistentes que llegaron al Stade de France este 11 de agosto, la organización de los Juegos Olímpicos inauguró el festejo de lo que será Los Ángeles 2028.

Aunque la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass se hizo presente en la ceremonia de clausura de Paris 2024 para recibir el estandarte de las Olimpiadas por parte de su homóloga parisina Anne Hidalgo, fue la aparición de Tom Cruise la que inauguró el festejo de lo que serán los próximos Juegos Olímpicos.

Tras ser iluminado desde el centro del campo, el actor saltó desde el techo del Stade de France para aterrizar al mejor estilo de Misión Imposible utilizando un cable y un arnés.

Luego de su descenso, corrió por un pasillo repleto de atletas que le aplaudieron, le documentaron y que incluso llegaron a besarle (en el caso de una de las asistentes).

Tan solo unos minutos antes de su aparición, el intérprete había publicado en su cuenta oficial de X una fotografía donde se le ve desde una de las esquinas superiores del estadio francés. "¡Gracias, Paris! Ahora a Los Ángeles", compartió el actor neoyorkino de 62 años.

La euforia por la aparición de Cruise no se quedó únicamente en su arriesgado y poderoso deceso. Luego de recorrer la cancha del estadio, el actor subió hasta el escenario donde se encontraban las alcadesas para recibir por parte de Karen Bass la bandera olímpica para así llevarla hasta California.

Thank you, Paris! Now off to LA. pic.twitter.com/MxlAb0hZbT