Tom Cruise y el mensaje que le hizo al Rey Carlos III desde un avión por su coronación

Organizado por la BBC, con un escenario con forma de Union Jack (la bandera del Reino Unido), el concierto estuvo presidido en el palco de honor por los reyes Carlos III y Camila, acompañados por el heredero de la Corona, el príncipe Guillermo, y otros miembros de la realeza.

El concierto festejó la coronación del rey Carlos III fue apreciado por al menos 20 mil personas.

El actor y productor de cine estadounidense Tom Cruise sorprendió durante la actividad a través de una intervención grabada en un video que se proyectó en el lugar.

En el mensaje grabado apareció a bordo de un cazabombardero la superestrella hollwoodiense Tom Cruise, que quiso decirle a Carlos que “de piloto a piloto, puede ser mi compañero de vuelo cuando quiera (‘wingman’) en alusión al pasado militar del monarca.

Tom Cruise with a short Video for #CharlesIII at his #Coronation. #TomCruise pic.twitter.com/IZYvmBffA8

— Tom Cruise News (@TCNews62) May 7, 2023