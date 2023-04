“Traigo una cortadona”: el video en donde el cantante de Grupo Firme se accidenta con un machete en pleno concierto

Cuando la música empieza a acelerar, Caz comienza a bailar y a mover los machetes. Esto provoca que se haga un corte, aunque no generó problemas en la presentación.

El momento se tornó más peligroso cuando, en una de las maniobras de Caz, suelta uno de los machetes y cae hacia el público.

El cantante observa con asombro, pero rápidamente se acerca para recoger el machete y ver si nadie salió herido por el descuido.

Al final del metraje, Caz vuelve al escenario para terminar con la presentación.

Así fue el percance de Eduin Caz con machetes en pleno escenario pic.twitter.com/zeBPSQkYnQ — Lo + viral (@VideosVirales69) April 17, 2023

El video generó varios comentarios en redes sociales, sobre todo quienes expresaban disgusto por la arriesgada maniobra que hizo el cantante, mientras que lo calificaban como “descuidado”.

El cantante publicó un video en sus redes sociales en donde no solo agradecía al público de Washington que lo fue a ver, sino que habló acerca de la cortadura que tuvo por el machete.

“¡Qué perro me la pasé hoy, muchas gracias Washington!, así empezamos esta gira a excepto por el machetazo que me pegué, traigo una cortadona, pero me la pasé a toda ma**e aquí les voy a dejar unas historias, ya extrañaba esto, gracias por este recibimiento”, dijo Caz.