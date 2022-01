Trasladarán la Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura y se obliga a cerrar proyecto de Museo de la Marimba

“A nosotros no nos molesta el cambio cuando es para mejorar, pero nos preocupa ir a un lugar donde existe un proyecto encaminado que es positivo y que quiere dar a conocer lo mejor de nuestro instrumento”, expresa el músico Armando Hernández, director actual de la marimba.

La marimba en sí ha tenido cambios drásticos desde su creación. Nació en 1991, como la Marimba Folclórica y de Concierto del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). La agrupación trabajaba de la mano con el Ballet Folclórico de esta entidad.

En 1998, la institución pasó a formar parte de la Secretaría Privada de la Presidencia hasta 2005 y se traslada al Ministerio de Cultura y Deportes en donde cambia a su nombre actual.

En 2015 también surgió un problema en que el ministro de entoces Dwigth Pezzarossi intentó moverlos a un espacio en el Campo Marte, pero no se logró el objetivo por no ser un lugar apropiado.

El museo de la Escuela Nacional de la Marimba

“La marimba de Concierto de Bellas Artes desde hace 30 años inició con el sueño de la construcción de su propia sede y de la creación de un Instituto Nacional de la Marimba”, dice el director de la marimba, José Domingo Velásquez.

Este proyecto ha caminado y en 2018 se inauguró la Escuela Nacional de la Marimba que se convirtió en la sede de la misma y permite la profesionalización de marimbistas y compositores.

El edificio fue diseñado por el maestro Efraín Recinos y se contempló además de las oficinas, salones de ensayo y un auditórium, un museo dedicado a la marimba, entre otros.

La construcción del edificio comenzó en 2006, luego la obra quedó abandonada por diez años hasta que se retomó en 2016.

Velásquez comenta que desde la construcción se ha ido formando el museo y el mismo sería inaugurado el próximo 4 de febrero. Se programaba que se hiciera antes de esta fecha, pero fue modificado por la pandemia y además porque era una de las dinámicas de la celebración por el Día de la Marimba, el 20 de febrero.

“El jueves 27 de enero, por la tarde, me llegó una notificación donde por órdenes superiores debemos ceder el espacio de museo para albergar a la Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura”, agrega Velásquez.

“El espacio no está diseñado para ser sede de otra institución porque no se trata solo de una marimba sino del personal administrativo y archivos”, el director además aclara que esto interferirá en los ensayos de ambas marimbas porque la parte del museo no tiene las condiciones acústicas.

En el área del museo aunque no había sido la inauguración oficial ya se tienen registros de la visita de estudiantes y extranjeros que lo visitaron a finales del año pasado.

Por ahora el museo tienen los tipos de marimba guatemalteca donde se observa parte de la evolución del instrumento, desde la de arco de tecomate hasta la cromática. Dentro de la muestra se tiene un ejemplar de tipo industrial de fabricación japonesa, partituras originales de composiciones de todas las épocas y se tiene a futuro el plan de otras áreas relacionadas con tecnología y música, así como con mostrar parte de los útiles sonoros del maestro Joaquín Orellana.

Se tiene el interés de entidades de colaborar con otros objetos relacionados con la historia de la marimba en el país como discos y otros elementos, agrega Velásquez.

“Aunque las autoridades digan que es algo momentáneo hemos visto a lo largo de la historia del Ministerio de Cultura que en ocasiones pasan meses o años”, expresa el director de la Marimba de Concierto de Bellas Artes.

Al respecto el Ministerio de Cultura y Deportes explica que actualmente no existe un acuerdo que le llame Museo a esta área de la Escuela Nacional de la Marimba. Refieren que actualmente se han hecho exposiciones temporales en este lugar.

Confirman que el traslado de la Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura será en febrero por trabajos de remodelación en el Palacio Nacional de la Cultura, aunque no se confirma que sea por un tiempo determinado.