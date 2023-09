Travis Kelce: ventas de la camiseta del jugador de la NFL se disparan un 400% tras aparición de Taylor Swift en el estadio Arrowhead

Anteriormente, la camiseta de Kelce estaba fuera de la clasificación de las diez más vendidas en el mes de agosto, liderada por el quarterback (mariscal de campo) de los Philadelphia Eagles Jalen Hurts, según datos oficiales de Fanatics.

En las últimas horas, Kelce vendió más camisetas que su compañero Patrick Mahomes, considerado por muchos como el mejor quarterback del mundo, heredero del legendario Tom Brady y MVP del último Super Bowl.

Los medios estadounidenses llevaban semanas especulando sobre la presunta nueva relación entre Kelce y Swift y la visita de la estrella del pop a Arrowhead tuvo particular revuelo.

Travis Kelce jerseys saw a nearly 400% spike in sales after Taylor Swift attended his game, TMZ reports pic.twitter.com/1gDtqk28Ao

Swift acudió al estadio llevando una camiseta roja de los Chiefs y vio el partido, ganado por 41-10 por los locales contra los Bears con una brillante actuación de Kelce, junto a la madre del jugador, Donna Kelce.

𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚: #Chiefs TE Travis Kelce has had a 400 percent spike in jersey sales and was a top 5 selling jersey on Sunday, per @tmz

“Yesterday, Travis Kelce was one of the top 5 selling NFL players and saw a nearly 400% spike in sales throughout the Fanatics network of… pic.twitter.com/Q3vYAOwwfG

— JPAFootball (@jasrifootball) September 25, 2023