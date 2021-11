Tres guatemaltecos entrevistarán a premios Nobel de Ciencia

Los jóvenes guatemaltecos participaron en la convocatoria y fueron electos. Los tres han tenido gran interés por la ciencia desde que eran pequeños: les gustaba observar y preguntaban el porqué de todo, pero a la vez en su casa les ayudaron a cultivar ese interés y sus maestros fomentaron su pensamiento crítico y los motivaron a seguir una carrera científica.

Le puede interesar Guatemaltecos compiten en la Copa Mundial de Fotografía mlarrainza 11 de noviembre de 2021 a las 12:27h

Los entrevistamos y les preguntamos por qué creen que a la mayoría de los jóvenes les asusta o les causan temor las ciencias exactas. A continuación, presentamos un extracto de lo que nos revelaron.

Yasmín Quintana Morales

Bióloga. Máster en Ecología Interdisciplinar y candidata a doctora en Ecología y Biología de la Conservación

Quintana compartirá con la Dra. Elizabeth Blackburn, una de las primeras científicas en estudiar cómo los telómeros protegen los cromosomas, y ha aplicado su trabajo para desarrollar temas de salud humana.

A la pregunta, responde que “lo que no conocemos o entendemos nos da miedo y se ha creado el mito de que estudiar ciencias es algo que pocos pueden hacer. En particular a las niñas se les ha hecho creer que tienen más habilidades de tipo verbal y que las numéricas son habilidades de niños, lo cual es totalmente falso”, dice. Y menciona que el sistema tradicional de enseñanza no es amigable para desarrollar el pensamiento crítico, o el amor a las ciencias, y esto genera mucha frustración.

A la vez, indica que los padres ven con temor que sus hijos sigan una carrera científica porque no ven un futuro prometedor en estas carreras, entonces desmotivan a sus hijos a seguir este camino. Hace falta más visibilidad del potencial de los científicos, mostrar modelos a seguir tanto para niñas como para niños, y lograr que la sociedad valore la ciencia como una de sus herramientas más importantes para el desarrollo.

Aouda Nicté Sánchez González

Estudiante de licenciatura en Biotecnología Molecular. Universidad del Valle de Guatemala.

Sánchez comenta que participará en la conversación con Emanuelle Charpentier, quien fue correceptora del premio Nobel de Química en 2020 por el desarrollo del método CRISPR para edición genética, una técnica que ha abierto un mundo de posibilidades en la ingeniería genética, por su especificidad.

Acerca del temor por estas materias, dice que todo se origina en la manera como hablamos acerca de estas materias, tanto alumnos como educadores, esto crea un aura de temor alrededor de las materias, así que de alguna manera, de generación en generación, lo “heredamos”. Sin embargo, está consciente de que hay una dificultad real en el estudio de la matemática, la física o la química. Y explica que hay una buena razón por la que el conocimiento que tenemos ahora es producto de siglos de pensamiento y experimentación. Y dice que nadie es tonto por no poder resolver a primera vista un problema, debemos deshacernos de esa idea.

Aouda está interesada en especializarse en biotecnología vegetal y el estudio de suelos, que son aplicaciones dentro de la agricultura de lo que he estudiado en la licenciatura.

Luis Alfredo Ixquiac Méndez

Estudiante de licenciatura en Física, Universidad de San Carlos de Guatemala.

Por lo general, cuando nos explican el conocimiento de las ciencias exactas, no nos lo presentan de la manera adecuada. Esto tiene como consecuencia que uno no lo entienda y no le encuentre sentido. Y no comprender algo provoca un sentimiento aterrador. Uno ni siquiera logra llegar a saber de qué se trata el conocimiento científico y para qué sirve.

“Es muy diferente que pienses que no entiendes algo por falta de inteligencia, a pensar que la razón responsable de que no puedas dar ese paso es porque simplemente te hace falta aprender unas ideas sencillas previas”. El conocimiento en sí mismo no es difícil, todos tenemos la inteligencia para entenderlo. El problema en la dificultad para aprenderlo no proviene del conocimiento científico mismo, sino de la manera que se nos presenta.

Una de las principales cosas que un estudiante debe aprender es a él mismo ser capaz de ir de cacería en búsqueda de esas ideas faltantes que necesita para poder aprender las cosas. Lograr conseguir esa habilidad, para mí forma parte de “saber aprender”.