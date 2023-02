Trugoy, miembro del trío de hip hop De La Soul, muere a los 54 años y estos son los detalles

Trugoy había hablado públicamente en los últimos años sobre su lucha contra la insuficiencia cardíaca, una enfermedad que le había impedido hacer giras con sus compañeros de De La Soul.

El grupo pionero de hip hop, formado también por Posdnuos y Maseo, se formó en 1988 en Amityville, en Long Island, Nueva York.

El trío ganó adeptos por su ecléctico sampleo, su desenfadado juego de palabras y su influencia en el hip hop alternativo, incluido el jazz rap.

El grupo desprendía un espíritu positivo que contrastaba con las letras duras que giran en torno a la violencia de los pandilleros típicas de la costa oeste de Estados Unidos.

