Tupac Shakur: sospechoso del asesinato del rapero en 1996 se declara inocente ante tribunal de EE.UU.

Davis, exintegrante de la pandilla South Side Crips de Compton, ha reconocido durante mucho tiempo su participación en el asesinato, alardeando de ser el “comandante en el lugar” en el esfuerzo por matar a Shakur y a la jefa de Death Row Records, Marion “Suge” Knight, en venganza por una agresión a su sobrino.

Sin embargo, en una audiencia judicial en Las Vegas negó el cargo de asesinato con un arma mortal con la intención de promover o ayudar a una banda criminal.

“No culpable”, dijo Davis cuando la jueza de distrito Tierra Jones le pidió su declaración.

Según la ley de Nevada, cualquier persona que ayude o incite a un asesinato puede ser acusado del crimen.

El principal sospechoso del asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur, en septiembre de 1996, se declara no culpable de homicidio https://t.co/l88t51DjqS — Europa Press (@europapress) November 2, 2023

Shakur, el artista de hip-hop más exitoso, con 75 millones de discos vendidos y autor de temas como “California Love”, fue asesinado a tiros desde un vehículo en Las Vegas en septiembre de 1996. Tenía 25 años.

The former street gang leader charged with orchestrating the 1996 killing of Tupac Shakur is expected to plead not guilty to murder. https://t.co/rq4o3MfC4P — NBC News (@NBCNews) November 2, 2023

A partir de su asesinato la leyenda de Tupac creció de manera exponencial, convirtiéndolo en un emblema del hiphop estadounidense. Su muerte ha dado pie a la creación de teorías conspirativas.

En 2018, Netflix realizó el documental “Unsolved: The Tupac and Biggie Murders”, en el que aparece Davis afirmando que había estado en el vehículo junto al hombre que disparó contra Shakur, pero no quiso dar el nombre del responsable.