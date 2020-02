Carmela Enríquez, la primera guatemalteca que le da voz a un personaje de Universal Pictures

View this post on Instagram

Les tengo un NOTICIÓN!!! estoy súper feliz porque oficialmente SOY UNA CARICATURA!!! y la primera guatemalteca en darle su voz a un personaje animado para Universal Pictures!!! Quería contarlo a todo el mundo desde el primer momento pero todo tiene su tiempo! Soy la voz de una troll hermosa súper colorida y divertida en #TrollsWorldTour ya les iré contando más detalles y no se pierdan el IGTV de la noticia en @matutinoexpress ✨ gracias @universallatino @universalpicturespca @masmovie_ca gracias! Gracias! Gracias! Por esta experiencia y hacer un sueño realidad!!! #guatemala #girlpower #Joy #depelicula #trolls2 #trollsgiramundial #doblajelatino #español #hablaespañol #lenguamaterna #miidioma #deguatemalaparaelmundo #workworkwork #hustle