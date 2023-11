Un manuscrito de 1972 escrito por David Bowie será vendido por más de 120 mil dólares

Según se ha dado a conocer, la pieza escrita por Bowie, y la cual tiene un tamaño aproximado de 21 x 39 pulgadas, fue elaborada en 1972 y posteriormente entregada por el cantante de “Let’s Dance” a un trabajador del estudio de grabación londinense Trident Studios, para que el documento fuese impreso en la bolsa interna del disco.

Años más tarde, durante la década de 1980, la pieza fue adquirida por un coleccionista quien a través de Omega Auctions ha puesto en subasta el manuscrito.

De acuerdo con medios de comunicación extranjeros, no es la primera vez que desde Omega Auctions se subasta algo de David Bowie.

En 2022 la casa de subastas vendió una página del manuscrito de la canción “Starman” del cantante británico or $204 mil 1867 50 dólares.

Asimismo, han subastado objetos como el traje espacial que utilizó el cantante en el vídeo musical para el tema “Ashes to Ashes”.

La subasta del manuscrito con las canciones Rock ‘n’ Roll Suicide” y “Suffragette City”, se realizará el próximo martes 28 de noviembre.

Very proud to be able to offer for sale David Bowie's handwritten lyrics for 'Suffragette City' and 'Rock N' Roll Suicide' (both songs on one page) at lot 293 in our 28th November 'Showcase' sale.

— Omega Auctions (@OmegaAuctions) November 1, 2023