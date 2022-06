Un viñedo, 35 habitaciones y 500 hectáreas de terreno: así es la lujosa finca por la que Brad Pitt demandó a Angelina Jolie

La separación entre la pareja no ha sido sencilla, ya que los dos artistas continúan protagonizando juicios y el más reciente de ellos se dio a raíz de la venta de una lujosa propiedad que era propiedad de ambos.

En febrero de 2022, Brad Pitt interpuso una demanda contra su exesposa por vender la parte que le corresponde de la finca Chateau Miraval, la cual adquirieron en 2008 y fue el lugar de su boda.

De acuerdo con Forbes, esta propiedad ubicada en el pueblo de Correnz en la Provenza Francesa está conformada por 500 hectáreas de terreno, 35 habitaciones, varias fuentes, una capilla y un viñedo.

De igual manera, esta lujosa propiedad era utilizada para la elaboración de vinos blancos y rosados, negocio al que Brad Pitt se dedicó durante varios años.

El actor de 58 años, en reiteradas ocasiones, habló sobre su pasión por los vinos y esta sería la principal razón por la que emprendió acciones legales contra Angelina Jolie por “tratar de dañarlo” al vender su parte del viñedo ubicado en Francia.

Según información de US Weekly, Brad Pitt y Angelina Jolie habrían acordado no vender sus intereses en el negocio familiar sin consentimiento del otro, pacto que la actriz no respetó.

En la actualidad, la finca de la ex pareja genera ingresos anuales que superan los US$50 millones y, según Forbes, fue el destino de múltiples vacaciones familiares.