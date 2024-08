Lisa Jeanine Findley, de 53 años, enfrenta cargos a nivel de la justicia federal por fraude postal y usurpación de identidad y podría ser condenada a una pena máxima de más de 20 años de prisión.

“La acusada orquestó un plan para llevar a cabo una venta fraudulenta de Graceland, afirmando falsamente que la hija de Elvis Presley había comprometido el monumento histórico como garantía de un préstamo que no le pagó antes de su muerte”, explicó Nicole Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado.

“Como parte del plan descarado, alegamos que la acusada creó numerosos documentos falsos y trató de extorsionar a la familia Presley para que llegara a un acuerdo” por esa mansión, ubicada en la ciudad de Memphis.

Según documentos judiciales, Findley afirmó que Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis, que murió en enero de 2023, había pedido prestados US$3.8 millones en 2018 a una empresa llamada Naussany Investments, colocando a Graceland, como garantía del préstamo, y que luego no pagó la deuda asumida.

“Findley supuestamente inventó los documentos del préstamo en los que falsificó las firmas de la hija de Elvis Presley y de un notario público del estado de Florida” en el sureste de Estados Unidos, señaló el Departamento de Justicia.

Le puede interesar: “Destinado a morir joven”: el libro que plantea nueva hipótesis sobre la muerte de Elvis Presley

La subasta de Graceland estaba prevista para mayo pasado, pero un juez del estado de Tennessee bloqueó el remate de la propiedad en el último minuto después de que la nieta de Elvis Presley, la actriz Riley Keough, presentara una demanda alegando que los documentos del préstamo eran falsos.

Elvis Presley, ícono cultural del siglo 20, vivió en Graceland desde los 22 años hasta su muerte el 16 de agosto de 1977, a los 42 años.

Graceland attracts over 600,000 visitors annually, making it one of the most-visited private homes in the United States.#ElvisPresley #Icon #Graceland #TopAttraction #ElvisFans #GracelandVisitors #HistoricHomes pic.twitter.com/E42WZeuUCw